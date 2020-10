Brusaferro Iss | “In Italia indice Rt a 1 7 | stiamo andando verso lo scenario 4”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’Rt inè a 1.7, ancora in crescita, ed è riferito alla scorsa settimana“. È questo l’allarme lanciato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, durante il corso del punto stampa al ministero della Salute. “Tutte le regioni sono sopra il valore Rt 1 e molte anche significativamente sopra, e questo è un elemento importante – ha precisato-. Siamo in una situazione compatibile con lolo4“.

Così in conferenza stampa il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. "A livello nazionale - prosegue - si va verso lo scenario 4. Lo scenario 4 in alcune regioni è ...Lasciando parlare i numeri, "ci sono 280 casi per 100 mila abitanti", ha spiegato il presidente dell'Iss, e "le fasce di età piu colpite sono quelle giovanili, ma anche quelle più anziane cominciano ...