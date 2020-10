Assassin' s Creed Valhalla in 4K nativo su Xbox Series X PS5 in 4K ' solo' upscalato

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) All'inizio di questa settimana, Ubisoft aveva pubblicato un post riguardante'sin cui venivano dettagliate alcune informazioni circa la grafica del gioco suX e PlayStation 5. Il post aveva generato accese discussioni tra i giocatori perché ciò che veniva riportato lasciava intendere che suX il gioco sarebbe stato in 4K a 60 fps, mentre PlayStation 5 non sarebbe stata in grado di farle funzionare simultaneamente.Ad ogni modo ora Ubisoft ha modificato questo post cercando di rendere chiaro a tutti che su entrambe le console'sgirerà in 4K a 60 fps. La differenza tra le due è che su...