Ascolti Tv giovedì 29 ottobre, vola Doc poi restano in pochi per AmaSanremo, bene il Napoli su Tv8 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ascolti Tv giovedì 29 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Doc 1×13 1a Tv 7.529 milioni e 28.3% (21:41 – 22:45)AmaSanremo 2.047 milioni e 11.6% (22:40 – 23:52) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi vuol esser milionario? 1.636 milioni e 8.9% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene1.6 milioni e 9.4% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Real Sociedad – Napoli 1.515 milioni e 5.7% Diritto e rovescio 1.165 milioni e 6.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Piazzapulita1.159 milioni e 5.2% FBI 1×20 765 mila e 2.8%911 2×03-04 631 mila 3.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % 1989 La svolta 694 mila e 2.8% 15-64 Commerciale ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 30 ottobre 2020)Tv giovedì 29(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Doc 1×13 1a Tv 7.529 milioni e 28.3% (21:41 – 22:45)2.047 milioni e 11.6% (22:40 – 23:52) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi vuol esser milionario? 1.636 milioni e 8.9% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene1.6 milioni e 9.4% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Real Sociedad –1.515 milioni e 5.7% Diritto e rovescio 1.165 milioni e 6.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Piazzapulita1.159 milioni e 5.2% FBI 1×20 765 mila e 2.8%911 2×03-04 631 mila 3.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % 1989 La svolta 694 mila e 2.8% 15-64 Commerciale ...

unbelrumore : RT @fabiofabbretti: #DocNelleTueMani va forte (7,5 mln - 28.3%), #AmaSanremo no (11.6%). Male #ChiVuolEssereMilionario (8.9%) https://t.co… - CIAfra73 : RT @fabiofabbretti: #DocNelleTueMani va forte (7,5 mln - 28.3%), #AmaSanremo no (11.6%). Male #ChiVuolEssereMilionario (8.9%) https://t.co… - davidemaggio : Ascolti TV | Giovedì 29 ottobre 2020 Domina DOC (28.3%). AmaSanremo 11.6% - fabiofabbretti : #DocNelleTueMani va forte (7,5 mln - 28.3%), #AmaSanremo no (11.6%). Male #ChiVuolEssereMilionario (8.9%) - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 29 ottobre 2020: Doc nelle tua mani, X Factor, Europa League, Le Iene, dati Auditel e share -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Mika: «La malattia di mia madre mi spezza, vorrei gridarle “Dimmi cosa pensi”» Corriere della Sera