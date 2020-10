Andrea Marcucci | criptorenziano o protodemocratico? Ho la mia identità

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Non sono a favore di un rimpasto come si dice voglia Renzi. Non sono renziano, ho la mia;. Peraltro non condivido affatto la posizione di Renzi sul Dpcm”. Il senatore, capogruppo del Pd a Palazzo Madama, precisa in un’intervista a Repubblica il suo pensiero, dopo le polemiche che hanno riguardato una sua dichiarazione interpretata come la richiesta di un rimpasto di Governo, corretta in corsa dalla segreteria del partito.chiede “un chiarimento politico per garantire forza al governo” per “non andare con un equipaggio incerto e criticato in balia delle onde”. Quindi, ribadisce, “occorre una guida sicura, una maggioranza forte e coesa che dia all’esecutivo le basi di autorevolezza sia nei confronti del Paese che della ...