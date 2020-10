Alessandro Cattelan, età, altezza, peso, carriera, vita privata: tutto sul conduttore di X Factor (Di venerdì 30 ottobre 2020) Volto di X Factor da ben dieci anni, Alessandro Cattelan è uno dei conduttori più amati dal pubblico radiofonico e televisivo. Nato a Tortona l’11 maggio 1980, Alessandro pesa 73 chili ed è alto un metro e 78. Bambino prodigio, Cattelan ha debuttato a soli sette anni come componente della giuria nel voto delle canzoni della 30° edizione dello Zecchino d’Oro. È stata proprio la passione per la musica a definire la sua carriera. Dopo gli esordi come dj, Alessandro ha iniziato a muovere i primi passi da conduttore nel 2001: appena ventenne, ha intrapreso il suo percorso in tv sul canale musicale Viva, nella trasmissione Viv.it, poi diventata Play It in seguito alla trasformazione del canale ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Volto di Xda ben dieci anni,è uno dei conduttori più amati dal pubblico radiofonico e televisivo. Nato a Tortona l’11 maggio 1980,pesa 73 chili ed è alto un metro e 78. Bambino prodigio,ha debuttato a soli sette anni come componente della giuria nel voto delle canzoni della 30° edizione dello Zecchino d’Oro. È stata proprio la passione per la musica a definire la sua. Dopo gli esordi come dj,ha iniziato a muovere i primi passi danel 2001: appena ventenne, ha intrapreso il suo percorso in tv sul canale musicale Viva, nella trasmissione Viv.it, poi diventata Play It in seguito alla trasformazione del canale ...

