12 cimiteri spettacolari in giro per il mondo

Leggi su wired

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Sicuramente conoscete il turismo enogastronomico, ma magari quelloale vi suona nuovo. Eppure, visitare gli spazi in cui riposano i defunti può essere, quando si è in viaggio, un ulteriore modo per entrare in contatto con il paese che si sta visitando. Spesso isono chicche di architettura, arte, storia e cultura: daglimausolei di famiglia del Monumentale di Milano alle lapidi di personaggi famosi al Père-Lachaise di Parigi (qui riposano Honoré de Balzac, Oscar Wilde, Jim Morrison, Frédéric Chopin…), fino al fascino misterioso del camposanto della St. Andrews Cathedral in Scozia. Nella gallery abbiamo raccolto 12 tra ipiùinper il, da ...