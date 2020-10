X Factor 2020, tutto quello da sapere sulla prima puntata dei Live di stasera (Di giovedì 29 ottobre 2020) stasera, giovedì 29 ottobre, inizieranno i Live di X Factor 2020, la fase più importante del talent musicale targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Dopo le scelte discutibili operate dai coach durante l’appuntamento intitolato Last Call della scorsa settimana, XF si appresta ad entrare finalmente nel vivo della competizione: i giudici Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli sono chiamati a guidare le rispettive squadre verso la finale di dicembre, quando verrà eletto il vincitore di questa quattordicesima edizione. Il percorso verso l’ultima puntata inizierà proprio oggi, scopriamo dunque insieme quali sono le anticipazioni per l’appuntamento di quest’oggi. Anticipazioni X Factor 2020: nella ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020), giovedì 29 ottobre, inizieranno idi X, la fase più importante del talent musicale targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Dopo le scelte discutibili operate dai coach durante l’appuntamento intitolato Last Call della scorsa settimana, XF si appresta ad entrare finalmente nel vivo della competizione: i giudici Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli sono chiamati a guidare le rispettive squadre verso la finale di dicembre, quando verrà eletto il vincitore di questa quattordicesima edizione. Il percorso verso l’ultimainizierà proprio oggi, scopriamo dunque insieme quali sono le anticipazioni per l’appuntamento di quest’oggi. Anticipazioni X: nella ...

