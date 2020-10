Uomini e Donne, quasi rissa tra Gianni e Aurora, lei attacca la redazione e va via, sul web: “Bulli, compresa Maria” (VIDEO) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è scoppiata quasi una rissa tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. L’esponente del parterre femminile non è mai andata troppo a genio all’opinionista. Quest’oggi, però, la situazione è degenerata, al punto da spingere la donna a scappare dallo studio tra le lacrime. Il popolo del web si è molto indignato per quanto andato in onda. In molti, infatti, si sono scagliati contro i membri del programma e anche contro Maria De Filippi, accusando tutti i presenti di aver praticato bullismo. La lite tra Gianni e Aurora Durante la messa in onda di oggi, a Uomini e Donne è scoppiata una bufera tra Gianni e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella puntata di oggi diè scoppiataunatraSperti eTropea. L’esponente del parterre femminile non è mai andata troppo a genio all’opinionista. Quest’oggi, però, la situazione è degenerata, al punto da spingere la donna a scappare dallo studio tra le lacrime. Il popolo del web si è molto indignato per quanto andato in onda. In molti, infatti, si sono scagliati contro i membri del programma e anche contro Maria De Filippi, accusando tutti i presenti di aver praticato bullismo. La lite traDurante la messa in onda di oggi, aè scoppiata una bufera trae ...

