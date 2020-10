Una Rai senza storia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se si chiudesse davvero Rai storia, sarebbe il servizio pubblico – non solo un suo prestigioso canale tematico – a decretare un inglorioso titolo di coda per se stesso. Confidiamo che il fattaccio non accadrà davvero. Perché tante voci si sono levate a difesa di un indicatore di qualità dell’azienda, regolata non per caso da una convenzione con lo stato e da un impegnativo contratto di servizio. E perché verrebbe meno uno dei motivi che rendono legittimo il canone di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se si chiudesse davvero Rai, sarebbe il servizio pubblico – non solo un suo prestigioso canale tematico – a decretare un inglorioso titolo di coda per se stesso. Confidiamo che il fattaccio non accadrà davvero. Perché tante voci si sono levate a difesa di un indicatore di qualità dell’azienda, regolata non per caso da una convenzione con lo stato e da un impegnativo contratto di servizio. E perché verrebbe meno uno dei motivi che rendono legittimo il canone di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

HuffPostItalia : No alla chiusura di Rai Storia, una scure sull'offerta culturale - IlContiAndrea : #Salzano '#IlVolotributetoEnnioMorricone sarà anche un grande evento tv e andrà in onda su una rete generalista che… - Raiofficialnews : “La #Rai è con @AIRC_it: una grande alleanza per il bene di tutti. Ne #IGiorniDellaRicerca le reti saranno attraver… - laura12ottobre : @GiuPe7 @paolocristallo Comunque bella puntata stasera Una pezza di Lundini. Interessante il dibattito sui compensi… - mimiqqui : RT @HuffPostItalia: No alla chiusura di Rai Storia, una scure sull'offerta culturale -

Ultime Notizie dalla rete : Una Rai Una Rai senza storia | il manifesto Il Manifesto Stasera in tv, 30 ottobre, su Rai1 il torneo dei campioni di Tale e Quale Show. Carlo Conti conduce da casa

Stasera in tv, 30 ottobre, scatta su Rai1 il torneo dei campioni di " Tale e Quale Show " (ore 21,25). Una serata particolare: il ...

Bce lascia tassi di interesse invariati. Rischi al ribasso, valuteremo andamento pandemia

Il Consiglio direttivo "si attende che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere ...

Stasera in tv, 30 ottobre, scatta su Rai1 il torneo dei campioni di " Tale e Quale Show " (ore 21,25). Una serata particolare: il ...Il Consiglio direttivo "si attende che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere ...