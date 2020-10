Ugl Rider “No allo sciopero | basta proteste strumentalizzate”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “#IoNonquesto l’hashtag per tutti iche domani lavoreranno, come ogni giorno”. Così in una nota l’UGL, in meritoindetto per il 30 ottobre dalla rete “per i diritti”, per protestare contro il CCNL“grazie al quale, per la prima volta in Europa, vengono aumentate le tutele deiche operano come lavoratori autonomi e che entrerà in vigore il prossimo 3 novembre”.“Nessuno, domani 30 ottobre – prosegue la nota – perchè grazie al contratto firmato tra AssoDelivery e UGL imantengono la loro autonomia necessaria per svolgere al meglio il lavoro. ...