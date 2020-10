Traffico Roma del 29-10-2020 ore 08:30 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto incidente è segnalato sul percorso Urbano dell’a24 all’altezza di via Fiorentini con code a partire dallo svincolo del Grande Raccordo Anulare verso la tangenziale est rallentata la circolazione dei treni sulla linea metro B e B1 per un guasto tecnico Torniamo a parlare del Traffico rallentamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra Roma sud e Ardeatina rallentamenti anche sulla Flaminia tra via di Grottarossa a via dei Due Ponti verso Corso di Francia poi sulla Cassia tra il Grande Raccordo Anulare e via di Grottarossa e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe Traffico con rallentamenti anche sulla tangenziale est all’altezza della Salaria verso lo stadio per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto incidente è segnalato sul percorso Urbano dell’a24 all’altezza di via Fiorentini con code a partire dallo svincolo del Grande Raccordo Anulare verso la tangenziale est rallentata la circolazione dei treni sulla linea metro B e B1 per un guasto tecnico Torniamo a parlare delrallentamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna trasud e Ardeatina rallentamenti anche sulla Flaminia tra via di Grottarossa a via dei Due Ponti verso Corso di Francia poi sulla Cassia tra il Grande Raccordo Anulare e via di Grottarossa e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbecon rallentamenti anche sulla tangenziale est all’altezza della Salaria verso lo stadio per i dettagli di ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri,Direzione distrettuale antimafia e Tribunale Roma per operazione contro narcotraffico internaz… - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di Roma e della DDA Capitolina: arrestati diversi soggetti ritenuti appartene… - VAIstradeanas : 09:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-10-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A1 - Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze sud provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita' or... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-10-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Amelia, incidente in via Roma Ferito un ragazzo

L'ennesimo incidente in una zona che dai residenti è additata come pericolosa in virtù dell'intenso traffico veicolare e della velocità dei mezzi che percorrono la via Amerina. "Questa è via Roma- ha ...

Coltivavano 1000 piante di canapa indiana nel Reggino, arrestata famiglia

Roma - Coltivavano illecitamente 1000 piante di canapa indiana all'interno di serre adiacenti alla propria abitazione, e detenevano illegalmente un fucile calibro 20. I ...

L'ennesimo incidente in una zona che dai residenti è additata come pericolosa in virtù dell'intenso traffico veicolare e della velocità dei mezzi che percorrono la via Amerina. "Questa è via Roma- ha ...Roma - Coltivavano illecitamente 1000 piante di canapa indiana all'interno di serre adiacenti alla propria abitazione, e detenevano illegalmente un fucile calibro 20. I ...