Terrorismo a Nizza, attacco nella cattedrale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Terrore a Nizza, attacco all'interno della cattedrale di Notre-Dame . Tre morti, una donna è stata decapitata e un 70 sgozzato. Fermato l'aggressore. Il sindaco: "L'autore dell'attentato, mentre ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Terrore aall'interno delladi Notre-Dame . Tre morti, una donna è stata decapitata e un 70 sgozzato. Fermato l'aggressore. Il sindaco: "L'autore dell'attentato, mentre ...

Agenzia_Ansa : Attacco A #Nizza, i morti salgono a tre, secondo le informazioni di BFM-TV. Il sindaco dice: 'E' terrorismo' - repubblica : Nizza, attacco in cattedrale: un morto. Il sindaco: 'È terrorismo' - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - serenamia5 : RT @marcospnll: Non confondete mai l' Islamismo con il Terrorismo. Son due cose diverse, distinte e separate. #Nizza - Ettore572 : RT @AnnalisaChirico: Il terrorismo colpisce ancora una Francia provata dalla morte di Samuel Paty. A Nizza stamattina un attentato nella ca… -