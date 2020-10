SKS365 entra in As.Tro e aderisce al progetto betting e online Una voce unica per rappresentare le istanze di tutto il settore giochi (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Roma, 29 ottobre 2020) - Il CEO Alexander Martin: "Pronti a unire le forze per proporre un modello di business trasversale, che promuova l'integrazione fra i diversi segmenti dell'industria" Roma, 29 ottobre 2020 - SKS365 ufficializza il proprio ingresso in As.Tro, associazione degli operatori del gioco lecito, sposando il nuovo percorso intrapreso dall'associazione che ha aperto recentemente una sezione dedicata ai settori del gioco online e delle scommesse. L'operatore del betting, tra i leader nel mercato italiano attraverso una rete di circa 1000 punti vendita sul tutto il territorio nazionale e un sito online, siederà al tavolo di lavoro dell'associazione per affrontare non solo i temi più urgenti che riguardano il settore, ma anche per dare il proprio contributo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Roma, 29 ottobre 2020) - Il CEO Alexander Martin: "Pronti a unire le forze per proporre un modello di business trasversale, che promuova l'integrazione fra i diversi segmenti dell'industria" Roma, 29 ottobre 2020 -ufficializza il proprio ingresso in As.Tro, associazione degli operatori del gioco lecito, sposando il nuovo percorso intrapreso dall'associazione che ha aperto recentemente una sezione dedicata ai settori del giocoe delle scommesse. L'operatore del, tra i leader nel mercato italiano attraverso una rete di circa 1000 punti vendita sulil territorio nazionale e un sito, siederà al tavolo di lavoro dell'associazione per affrontare non solo i temi più urgenti che riguardano il, ma anche per dare il proprio contributo ...

