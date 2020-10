Si può smettere di condividere il video del pronto soccorso del Sacco vuoto: è una bufala (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il pronto soccorso del Sacco non è vuoto e quella che si vede nel video altro non è che la sala d’attesa per i parenti dei malati di Covid che – secondo le ultime disposizioni – non possono entrare in ospedale. Quelli che vengono definiti gli ingressi del pronto soccorso non utilizzati, con zero ambulanze in arrivo, non sono gli ingressi per i malati di Covid. C’è una procedura dedicata e una differenziazione dei percorsi fatta apposta per evitare contatto tra chi si è ammalato a causa del Covid e tutti gli altri. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 ottobre Le negazioniste e il video pronto ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ildelnon èe quella che si vede nelaltro non è che la sala d’attesa per i parenti dei malati di Covid che – secondo le ultime disposizioni – non possono entrare in ospedale. Quelli che vengono definiti gli ingressi delnon utilizzati, con zero ambulanze in arrivo, non sono gli ingressi per i malati di Covid. C’è una procedura dedicata e una differenziazione dei percorsi fatta apposta per evitare contatto tra chi si è ammalato a causa del Covid e tutti gli altri. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 ottobre Le negazioniste e il...

