Serie C, Lucchese: altri tre casi di positività al Covid, partita con l'Olbia verso il rinvio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sempre più complicata la situazione della Lucchese, club del girone A della Serie C 2020/2021. La società toscana ha infatti annunciato di aver riscontrato tre nuovi casi di Covid-19 (due giocatori e un membro dello staff), che si vanno ad aggiungere agli altri cinque casi registrati ieri e soprattutto agli otto registrati poche ore prima della partita poi posticipata e persa contro la Juventus U23. Da capire adesso se i rossoneri, che non si allenano da due giorni, potranno disputare la partita di domenica in casa dell'Olbia. Il match sembra andare verso il rinvio, vista la situazione a dir poco complicata della Lucchese che in tutto ciò sta anche arrancando all'ultimo ...

