Sabato in piazza a Roma anche le Mascherine tricolori: “Ritirare il Dpcm, Conte si dimetta” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – Monta la protesta in tutta Italia contro il Dpcm e contro l’ipotesi di un nuovo lockdown. Dalla “rivolta di Napoli” in poi non è passato un giorno senza manifestazioni, spesso anche sfociate in scontri. Ma al di là delle semplificazioni operate dalla sinistra istituzionale, volte a screditare il malContento popolare riducendo il tutto ad una sorta di “complotto fascista”, esiste nei fatti su tutta la Penisola un fronte trasversale che si oppone alle chiusure volute dal governo. Sabato 31 in piazza Campo de’ fiori a Roma Questo Sabato sono state annunciate molte manifestazioni a Roma. Tra queste anche una indetta da commercianti e partite Iva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020), 29 ott – Monta la protesta in tutta Italia contro ile contro l’ipotesi di un nuovo lockdown. Dalla “rivolta di Napoli” in poi non è passato un giorno senza manifestazioni, spessosfociate in scontri. Ma al di là delle semplificazioni operate dalla sinistra istituzionale, volte a screditare il malnto popolare riducendo il tutto ad una sorta di “complotto fascista”, esiste nei fatti su tutta la Penisola un fronte trasversale che si oppone alle chiusure volute dal governo.31 inCampo de’ fiori aQuestosono state annunciate molte manifestazioni a. Tra questeuna indetta da commercianti e partite Iva ...

