Rino Gaetano oggi a 70 anni canterebbe “Nuntereggae più” a chi vuole arruolarlo Ecco le sue canzoni più belle video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 ottobre 2020)compirebbe 70. E, probabilmente, l’unica consolazione nella sua morte prematura, a 32, è stata quella di essersi salvato dall’omologazione. Pensateci bene: forsesarebbe ospite nei salotti tv di quelli che sbeffeggiava nelle sue sue, che era il cantante etichettato come disimpegnato, che era il re della canzone “non sense”viene contrabbandato come un profeta dall’impegno politico. Viene venduto per l’artista che non è mai stato. E che, soprattutto, ha scelto di non essere.non era un cantautore “impegnato”. Chi lo scrive ignora quegli ...