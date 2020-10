Remuzzi choc: 'Gli over 70 devono sapere che se si ammalano di Covid in rianimazione uno su due morirà' (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'È importante che le persone con più di 70 anni sappiano che, se si ammalano' di Covid-19 e per caso 'dovessero arrivare in rianimazione, uno su due morirà . Questa è l'informazione importante che ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'È importante che le persone con più di 70 anni sappiano che, se si' di-19 e per caso 'dovessero arrivare in, uno su due; . Questa è l'informazione importante che ...

dansedanslanuit : RT @leggoit: Remuzzi choc: «Gli over 70 devono sapere che se si ammalano di Covid in rianimazione uno su due morirà» - leggoit : Remuzzi choc: «Gli over 70 devono sapere che se si ammalano di Covid in rianimazione uno su due morirà» -