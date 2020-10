PS5 avrà più successo di PS4 ed il CEO di PlayStation Jim Ryan spiega come (Di giovedì 29 ottobre 2020) PlayStation 5 ha già fatto il botto per quanto riguarda i preordini: a fronte di tante persone che sono riuscite ad ordinarne un'unità, molti altri non hanno avuto questa fortuna e a quanto pare inondano di mail nientemeno che il CEO di PlayStation Jim Ryan, chiedendo di poter avere l'opportunità di piazzare un acquisto.A tal proposito in un'intervista Ryan si dice ottimista per quanto riguarda la nuova console e che secondo lui, PlayStation 5 ha tutte le carte in regola per superare addirittura le vendite di PlayStation 4 che ora si attestano intorno ai 114 milioni di unità vendute. "Siamo sempre più ottimisti in termini di numero di persone che pensiamo possano interagire con PS5" ha dichiarato il CEO. "In primo luogo, perché non partiamo da ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020)5 ha già fatto il botto per quanto riguarda i preordini: a fronte di tante persone che sono riuscite ad ordinarne un'unità, molti altri non hanno avuto questa fortuna e a quanto pare inondano di mail nientemeno che il CEO diJim, chiedendo di poter avere l'opportunità di piazzare un acquisto.A tal proposito in un'intervistasi dice ottimista per quanto riguarda la nuova console e che secondo lui,5 ha tutte le carte in regola per superare addirittura le vendite di4 che ora si attestano intorno ai 114 milioni di unità vendute. "Siamo sempre più ottimisti in termini di numero di persone che pensiamo possano interagire con PS5" ha dichiarato il CEO. "In primo luogo, perché non partiamo da ...

Eurogamer_it : Per Jim Ryan, CEO di #PlayStation, #PS5 avrà più successo di #PS4 e spiega come. - PelinoAndrea : @Spartano_78 @XRays_Insider Devono far credere che ci comprera ps5 avrà la possibilità di giocare quei titoli. Fann… - Asgard_Hydra : GTA 5 su PS5 e Xbox Series X non avrà grandi miglioramenti, almeno all'inizio - Multiplayerit : GTA 5 su PS5 e Xbox Series X non avrà grandi miglioramenti, almeno all'inizio - RedBlack85 : Guilty Gear Strive avrà una modalità multiplayer esclusiva su PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 avrà PlayStation 5: dettagli e notizie della presentazione di PS5 Foyhotech