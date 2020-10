Pioggia di acquisti a Wall Street (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street rafforzando la performance dell’avvio. A fare da assist sono alcune statistiche diffuse in giornata: le richieste di sussidio alla disoccupazione scese per la seconda settimana consecutiva, ai minimi da marzo. Altro dato macroeconomico che sostiene il sentiment degli investitori è la lettura preliminare del PIL del terzo trimestre 2020 che ha indicato un rimbalzo pari al 33,1%, superiore alle attese degli analisti. Sullo sfondo resta tuttavia la cautela, a causa del panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 26.718 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prosegue al rialzo la borsa dirafforzando la performance dell’avvio. A fare da assist sono alcune statistiche diffuse in giornata: le richieste di sussidio alla disoccupazione scese per la seconda settimana consecutiva, ai minimi da marzo. Altro dato macroeconomico che sostiene il sentiment degli investitori è la lettura preliminare del PIL del terzo trimestre 2020 che ha indicato un rimbalzo pari al 33,1%, superiore alle attese degli analisti. Sullo sfondo resta tuttavia la cautela, a causa del panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 26.718 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla ...

