Pd: al fianco dei cittadini, sabato al sit-in a Colle Aniene (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Il Partito Democratico del IV Municipio sostiene con convinzione la battaglia che i cittadini e le associazioni riuniti nel @Comitato di lotta No Cassonetti Stradali – Colli Aniene stanno portando avanti in questi giorni. Anche il Pd in Campidoglio, grazie alle consigliere Piccolo, Baglio e Tempesta, sta facendo il proprio lavoro per chiedere trasparenza e rispetto nei confronti dei cittadini.” “Non per mero calcolo elettorale ma perche’ la rimozione del Porta a Porta (PaP) a Colli Aniene assume, specie in una citta’ complicata sotto il piano della raccolta dei rifiuti come Roma, la dimensione di una battaglia di civilta’ alla quale dovrebbero partecipare tutti senza distinzioni di credo politico.” “Non e’ possibile infatti rimanere inermi di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Il Partito Democratico del IV Municipio sostiene con convinzione la battaglia che ie le associazioni riuniti nel @Comitato di lotta No Cassonetti Stradali – Collistanno portando avanti in questi giorni. Anche il Pd in Campidoglio, grazie alle consigliere Piccolo, Baglio e Tempesta, sta facendo il proprio lavoro per chiedere trasparenza e rispetto nei confronti dei.” “Non per mero calcolo elettorale ma perche’ la rimozione del Porta a Porta (PaP) a Colliassume, specie in una citta’ complicata sotto il piano della raccolta dei rifiuti come Roma, la dimensione di una battaglia di civilta’ alla quale dovrebbero partecipare tutti senza distinzioni di credo politico.” “Non e’ possibile infatti rimanere inermi di ...

TeresaBellanova : Le notizie che arrivano da #Nizza provocano orrore e stringono il cuore. Siamo al fianco dei cittadini francesi e r… - gualtierieurope : Solidarietà al popolo francese per il barbaro attentato che ha insanguinato #Nizza. Non lasceremo mai spazio a fana… - AlfonsoBonafede : Profondamente sconvolto per le notizie provenienti da Nizza. Il terrorismo è una piaga che non conosce confini e co… - eltheus : RT @GiulioCentemero: ?? La #Lega sempre a fianco dei lavoratori? Adesso i nostri #sindaci scendono in campo a fianco degli esercenti messi… - bierre62 : RT @gualtierieurope: Solidarietà al popolo francese per il barbaro attentato che ha insanguinato #Nizza. Non lasceremo mai spazio a fanatis… -

Ultime Notizie dalla rete : fianco dei Fratelli d'Italia Sassuolo stasera in piazza Garibaldi a fianco dei manifestanti sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000 Accesso drive-in in Fiera per i tamponi. E arriva il soccorso dei militari per aiutare i tracciatori

Chiude la struttura provvisoria allestita al Gervasutta. Da ieri il test si fa, dalla 14 alle 19, a Martignacco Così si evitano gli assembramenti negli ospedali. Tre gruppi dell’Esercito soccorrono i ...

Macron per la nuova maglia Away dei Northampton Saints

I Northampton Saints, club inglese di rugby e Macron, sponsor tecnico dei ‘Jimmies’, hanno completato la presentazione delle nuove maglie che il XV inglese indosserà nella stagione 2020-2021, svelando ...

Chiude la struttura provvisoria allestita al Gervasutta. Da ieri il test si fa, dalla 14 alle 19, a Martignacco Così si evitano gli assembramenti negli ospedali. Tre gruppi dell’Esercito soccorrono i ...I Northampton Saints, club inglese di rugby e Macron, sponsor tecnico dei ‘Jimmies’, hanno completato la presentazione delle nuove maglie che il XV inglese indosserà nella stagione 2020-2021, svelando ...