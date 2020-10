Ocasio Cortez irrompe nello scontro per le presidenziali Usa: «Non voglio essere una salvatrice, voglio essere uno specchio» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaDurante le elezioni presidenziali la più giovane deputata al Congresso americano, Alexandria Ocasio-Cortez, è rimasta tutto sommato in disparte. Durante la convention democratica a Milwaukee nel Wisconsin le è stato concesso un intervento di un solo minuto: poco, se si considera il suo seguito sui social (su Twitter AOC ha 9,4 milioni di followers, più della candidata Dem alla vicepresidenza Kamala Harris, che ne ha 6,9 milioni). Ritenuta “troppo radicale” da una parte dell’establishment democratico, come racconta lei stessa in un’intervista a Vanity Fair, i suoi interventi sono spesso visti con apprensione dai suoi colleghi di partito. Ma in questi anni non ha indietreggiato di un centimetro, anzi. E adesso, si prepara allo ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaDurante le elezionila più giovane deputata al Congresso americano, Alexandria, è rimasta tutto sommato in disparte. Durante la convention democratica a Milwaukee nel Wisconsin le è stato concesso un intervento di un solo minuto: poco, se si considera il suo seguito sui social (su Twitter AOC ha 9,4 milioni di followers, più della candidata Dem alla vicepresidenza Kamala Harris, che ne ha 6,9 milioni). Ritenuta “troppo radicale” da una parte dell’establishment democratico, come racconta lei stessa in un’intervista a Vanity Fair, i suoi interventi sono spesso visti con apprensione dai suoi colleghi di partito. Ma in questi anni non ha indietreggiato di un centimetro, anzi. E adesso, si prepara allo ...

thecharchive : @thehill President Ocasio-Cortez 2028 ???? - Neuro_Mans : «Ocasio-Cortez è un esempio di come i social media non servano solo per far conoscere le proprie iniziative ma anch… - MsmDimarco : Di giovani che hanno votato poco nel 2016, una classe politica statunitense nuova e di dinamiche comunicative che n… - KZeneise : RT @HuffPostItalia: Vanity Fair guarda già al 2024. Alexandria Ocasio-Cortez in copertina - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Everything Alexandria Ocasio-Cortez Does In a Day | Vanity Fair -

Ultime Notizie dalla rete : Ocasio Cortez Ocasio Cortez irrompe nello scontro per le presidenziali Usa: «Non voglio essere una salvatrice, voglio essere uno specchio» Open Cinque videogiochi per cinque piattaforme. Non siamo in lockdown ma poco ci manca

Among Us (iOs, Android, Pc) È il nuovo gioco-fenomeno per adolescenti. Ma non solo. La deputata democratica americana Alexandria Ocasio-Cortez è approdata su Twitch, piattaforma di livestreaming di ...

The Boys, Victoria Neuman è come Alexandria Ocasio-Cortez? Le parole della star

Parlando con i giornalisti di ComicBook.com, Claudia Doumit ha discusso delle somiglianze di Victoria con Alexandria Ocasio-Cortez: "Si a prima vista direi sono simili. Penso però che sia più l ...

Among Us (iOs, Android, Pc) È il nuovo gioco-fenomeno per adolescenti. Ma non solo. La deputata democratica americana Alexandria Ocasio-Cortez è approdata su Twitch, piattaforma di livestreaming di ...Parlando con i giornalisti di ComicBook.com, Claudia Doumit ha discusso delle somiglianze di Victoria con Alexandria Ocasio-Cortez: "Si a prima vista direi sono simili. Penso però che sia più l ...