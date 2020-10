Nodo licenziamenti, in programma nuovo round Governo-Sindacati (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Nodo da sciogliere è sempre quello dei licenziamenti: i Sindacati chiedono al Governo la proroga del blocco fino a marzo, in parallelo con la nuova CIG Covid per le prime mensilità del 2021. Non sono bastate, quasi cinque ore di confronto in collegamento video tra il Premier Giuseppe Conte, i Ministri dell’Economia, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Furlan e Bombardieri. Fumata grigia e posizioni ancora distanti. “Il Governo ha confermato le 18 settimane di Cassa Covid e la disponibilità a prevedere un prolungamento del blocco dei licenziamenti anche dopo la scadenza del 31 gennaio. La proposta del sindacato è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ilda sciogliere è sempre quello dei: ichiedono alla proroga del blocco fino a marzo, in parallelo con la nuova CIG Covid per le prime mensilità del 2021. Non sono bastate, quasi cinque ore di confronto in collegamento video tra il Premier Giuseppe Conte, i Ministri dell’Economia, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Furlan e Bombardieri. Fumata grigia e posizioni ancora distanti. “Ilha confermato le 18 settimane di Cassa Covid e la disponibilità a prevedere un prolungamento del blocco deianche dopo la scadenza del 31 gennaio. La proposta del sindacato è ...

zazoomblog : Confronto Conte-sindacati fumata nera. Aggiornato a venerdì nodo licenziamenti - #Confronto #Conte-sindacati… - Notiziedi_it : Servirà un terzo round per sciogliere il nodo sui licenziamenti - Notiziedi_it : Servirà un terzo round per sciogliere il nodo sui licenziamenti - statodelsud : Servirà un terzo round per sciogliere il nodo sui licenziamenti - Agenzia_Italia : Servirà un terzo round per sciogliere il nodo sui licenziamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Nodo licenziamenti Nodo licenziamenti, in programma nuovo round Governo-Sindacati Il Messaggero Nodo licenziamenti, in programma nuovo round Governo-Sindacati

(Teleborsa) – Il nodo da sciogliere è sempre quello dei licenziamenti: i Sindacati chiedono al Governo la proroga del blocco fino a marzo, in parallelo con la nuova CIG Covid per le prime mensilità ...

Dl Ristori in Gazzetta Ufficiale, indennizzi entro metà novembre

14 del DL 104/2020 per quanto riguarda le eccezioni al divieto di licenziamento. Dl Ristori ... Contributi a fondo perduto, come effettuare i calcoli Il nodo centrale del provvedimento restano gli ...

(Teleborsa) – Il nodo da sciogliere è sempre quello dei licenziamenti: i Sindacati chiedono al Governo la proroga del blocco fino a marzo, in parallelo con la nuova CIG Covid per le prime mensilità ...14 del DL 104/2020 per quanto riguarda le eccezioni al divieto di licenziamento. Dl Ristori ... Contributi a fondo perduto, come effettuare i calcoli Il nodo centrale del provvedimento restano gli ...