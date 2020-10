Meloni e il governo che diceva «non ce n’è coviddi» | VIDEO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Organizzare manifestazioni di piazza per il 2 giugno, in piena emergenza sanitaria. Non aver controllato se tutti i partecipanti avessero rispettato le norme sanitarie per limitare i contagi. Essere alleata con Matteo Salvini che, a giorni alterni, prima dice che la mascherina non serve e poi la indossa e lancia appelli agli italiani sul rispetto delle norme (sempre dopo aver stretto mani e fatto bagni di folla nei suoi comizi). Ma ora la leader di Fratelli d’Italia dice che i veri negazionisti sono al governo: e dalla Camera dei deputati arriva il VIDEO di Giorgia Meloni non c’è coviddi. LEGGI ANCHE > Così il web ha reso influencer la signora di ‘Buongiorno da Mondello’, con oltre 100mila followers in meno di un giorno Giorgia Meloni, dunque, sceglie una ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Organizzare manifestazioni di piazza per il 2 giugno, in piena emergenza sanitaria. Non aver controllato se tutti i partecipanti avessero rispettato le norme sanitarie per limitare i contagi. Essere alleata con Matteo Salvini che, a giorni alterni, prima dice che la mascherina non serve e poi la indossa e lancia appelli agli italiani sul rispetto delle norme (sempre dopo aver stretto mani e fatto bagni di folla nei suoi comizi). Ma ora la leader di Fratelli d’Italia dice che i veri negazionisti sono al: e dalla Camera dei deputati arriva ildi Giorgianon c’è. LEGGI ANCHE > Così il web ha reso influencer la signora di ‘Buongiorno da Mondello’, con oltre 100mila followers in meno di un giorno Giorgia, dunque, sceglie una ...

