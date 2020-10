Mancini: "Balotelli? Mi spiace vederlo in questa condizione" (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - " A 16 anni Burgnich mi fece esordire in Serie A. Ecco perché lancio così tanti giovani ". Lo ha dichiarato il Ct della nazionale, Roberto Mancini , intervenuto a 'Sport Lab, il futuro dell'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - " A 16 anni Burgnich mi fece esordire in Serie A. Ecco perché lancio così tanti giovani ". Lo ha dichiarato il Ct della nazionale, Roberto, intervenuto a 'Sport Lab, il futuro dell'...

ZZiliani : Calcio & pandemia. Mentre da noi Mancini posta vignette negazioniste e Balotelli cretineggia al Grande Fratello, in… - sportli26181512 : Mancini: 'Balotelli? Mi spiace vederlo in questa condizione': Il commissario tecnico della Nazionale è intervenuto… - ItaSportPress : Mancini 'coccola' ancora Balotelli: 'Sarebbe nel pieno della maturità calcistica. Spero gli accada qualcosa di bell… - TuttoMercatoWeb : Mancini: 'Voglio bene a Balotelli, spero gli capiti sempre qualcosa. Mi dispiace per lui' - Greg_Wonder : RT @ZZiliani: Calcio & pandemia. Mentre da noi Mancini posta vignette negazioniste e Balotelli cretineggia al Grande Fratello, in Inghilter… -