“La crisi si supera con una risposta coordinata dell’Europa Il Dpcm? Contro la diffusione subdola e repentina

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Riferendo in Aula in merito all’ultimo, il premier Conte ha spiegato che “Nell’elaborare le misure contenute nell’ultimonon abbiamo seguito criteri arbitari, ma ci siamo attenuti a evidenze scientifiche, seguendo indicazioni e raccomandazioni elaborate dai nostri esperti e scienziati nell’ambito di protocolli internazionali”. Conte: “Questo è il momento di restare uniti, per le sofferenze, i disagi e la rabbia dei concittadini Purtroppo, ha continuato, ”Siamo di fronte a un nemico che ci costringe a fare un passo indietro. La scorsa settimana il presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell’ordinamento democratico sanno di dover operare sempre con spirito di unità e coesione. Questo, se mi permettete, è davvero il momento di restare ...