Juventus | Pirlo può sorridere | Chiellini si è allenato in gruppo

Archiviato il disastroso match di ieri sera contro il Barcellona, la Juventus di Andrea Pirlo è tornata al lavoro in vista della sfida di domenica pomeriggio contro lo Spezia. I bianconeri hanno vinto solamente due partite su sette in questo tormentato inizio di stagione ed avrebbe bisogno della vittoria della svolta che in questo momento sarebbe di vitale importanza. L'occasione giusta potrebbe essere quella sopracitata, nel giorno del 123° anniversario della fondazione del club. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE: Mercato Juve, affare Isco: si chiude a 40 milioni Giorgio Chiellini, difensore della Juventus in gruppo: a breve sarà a ...

