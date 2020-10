Juventus, con Pirlo stenta. Anche Allegri faticò all'inizio, poi... (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo non è ancora un'orchestra. Ha gli strumenti buoni, ma non riesce ancora a farli suonare in armonia, seguendo lo spartito messo a punto dal Maestro. Ci vuole tempo per ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ladi Andreanon è ancora un'orchestra. Ha gli strumenti buoni, ma non riesce ancora a farli suonare in armonia, seguendo lo spartito messo a punto dal Maestro. Ci vuole tempo per ...

JuventusTV : Grandi ospiti per una grande partita ?? Verso #JuveBarça con Moreno Torricelli e Marcello Lippi ?? LIVE QUI ?… - pisto_gol : La Juventus ha giocato 6 partite ufficiali: 2 vittorie-Samp e Dinamo Kiev, 3 pareggi-Roma Crotone Verona-1 sconfitt… - FBiasin : Al momento il problema della #Juventus è che avrebbe bisogno di un #Pirlo in campo e un allenatore con un po' di es… - ItaliaRecord : Io non capisco questi arbitri, con un bidone della spazzatura al posto del cuore, che si permettono di dare un rigo… - patta_andrea : Sto leggendo da ieri tanti commenti di merda sulla #Juventus. Io aspetto e voglio vedere quando avremo i nostri cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus con Lo Scudetto con la Juventus, la serie di prestiti e ora l'Europa: la gavetta di Beltrame Goal.com Juve, senza Ronaldo non c'è festa: solo il 55% di vittorie

I numeri non mentono. La Juventus con CR7 ha vinto il 67% delle partite giocate (61 su 91), percentuale che scende sensibilmente quando è mancato il portoghese: 55%, 10 partite su 18 (poi 3 pareggi e ...

Juventus ko, il post polemico di Lapo Elkann: "Complimenti ai 12 del Barça"

Dopo la sconfitta patita dalla Juventus in Champions League, Lapo Elkann ha pubblicato un post polemico. In molti hanno letto una critica all’arbitro.

I numeri non mentono. La Juventus con CR7 ha vinto il 67% delle partite giocate (61 su 91), percentuale che scende sensibilmente quando è mancato il portoghese: 55%, 10 partite su 18 (poi 3 pareggi e ...Dopo la sconfitta patita dalla Juventus in Champions League, Lapo Elkann ha pubblicato un post polemico. In molti hanno letto una critica all’arbitro.