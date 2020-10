Il pericoloso gioco geo-religioso di Francesco (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nelle sue scelte politiche che lo avvicinano più a Oriente che a Occidente, il Papa rischia di approfondire ulteriormente le linea di frattura all'interno dello stesso Cattolicesimo.Non è tornata solo la geopolitica degli Stati, ma anche la geopolitica delle religioni. E il suo epicentro è a Roma. La tensione che investe da vicino il Vaticano e il cattolicesimo descrive oggi blocchi geo-religiosi diversi. Il mosaico cristiano si sta scomponendo ulteriormente. Si possono distinguere (almeno) quattro blocchi principali. Il primo è quello angloamericano e, oltre alle sigle protestanti, comprende ora il clero cattolico statunitense in rotta di collisione con il papato di Jorge Mario Bergoglio. Un secondo blocco è quello euro-tedesco, che comprende il cattolicesimo progressista tedesco, a sua volta in forte divergenza con Francesco. Un ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nelle sue scelte politiche che lo avvicinano più a Oriente che a Occidente, il Papa rischia di approfondire ulteriormente le linea di frattura all'interno dello stesso Cattolicesimo.Non è tornata solo la geopolitica degli Stati, ma anche la geopolitica delle religioni. E il suo epicentro è a Roma. La tensione che investe da vicino il Vaticano e il cattolicesimo descrive oggi blocchi geo-religiosi diversi. Il mosaico cristiano si sta scomponendo ulteriormente. Si possono distinguere (almeno) quattro blocchi principali. Il primo è quello angloamericano e, oltre alle sigle protestanti, comprende ora il clero cattolico statunitense in rotta di collisione con il papato di Jorge Mario Bergoglio. Un secondo blocco è quello euro-tedesco, che comprende il cattolicesimo progressista tedesco, a sua volta in forte divergenza con. Un ...

