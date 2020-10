Il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe dona zainetti | grembiuli e altri materiali scolastici ai bambini poveri

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Kitper idella scuola primaria. A consegnarli, sabato 31 ottobre, alle ore 11, nel salone arcivescovile del complesso in Largo Donnaregina, sarà il. Sono oltre 400 i kitche ilha acquistato attraverso la fondazione diocesana “in nome della vita” per iappartenenti a famiglie che sono in particolare difficoltà economica. L’iniziativa va avanti da diversi anni in attuazione del progetto “Aiutami a crescere” promosso dall’arcivescovo come “adozione di vicinanza”, nel senso che persone generose “adottano idealmente” un bambino che non andrebbe a scuola per mancanza di cose essenziali come quaderni, ...