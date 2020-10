I ravioli dolci al cioccolato di Giovanni Rana (in aiuto a chi ha bisogno)

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Pasta e cioccolato: così il Pastificio Rana ora unisce due passioni in una. Lo fa con i Ravioli dolci al cioccolato, fatti con una sfoglia al cacao ripiegata a mezzaluna ripiena di cioccolato morbido e granella di nocciole. Un’idea in più per il dessert o per la merenda, buona e velocissima da fare: basta friggerli un minuto in padella, o cuocerli con burro e zucchero per poco più di cinque minuti, poi guarnirli a piacere con gelato, frutta fresca o secca, una semplice spolverata di zucchero a velo, o provando le ricette proposte dagli chef Rana (nella gallery sopra ne trovate tre, tra quelle disponibili su www.giovannirana.it)