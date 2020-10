GF Vip, Patrizia De Blanck attacca Maria Teresa: “Fa la buffona, è ridicola” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Contessa Patrizia De Blanck è arrivata al limite di sopportazione nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo le numerose bordate nel corsi del primo mese del programma, negli ultimi tempi non le sono andate giù molte cose e così ha criticato un po’ tutti gli altri concorrenti. A partire dal pesante attacco contro Maria Teresa Ruta e Guenda. La critica della contessa a Maria Teresa: “Ha 60 anni” La prima nel mirino della contessa è stata Maria Teresa Ruta. Così, giudicando il suo atteggiamento e portamento, la De Blanck ha detto: “Quella è sguaiata, ma dai, è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove”. Poi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) La ContessaDeè arrivata al limite di sopportazione nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo le numerose bordate nel corsi del primo mese del programma, negli ultimi tempi non le sono andate giù molte cose e così ha criticato un po’ tutti gli altri concorrenti. A partire dal pesante attacco controRuta e Guenda. La critica della contessa a: “Ha 60 anni” La prima nel mirino della contessa è stataRuta. Così, giudicando il suo atteggiamento e portamento, la Deha detto: “Quella è sguaiata, ma dai, è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove”. Poi ...

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - trash_italiano : Patrizia De Blanck offende Maria Teresa Ruta: ecco cosa ha detto - Radio105 : Ora non resta che attendere la decisione del GF... #PatriziaDeBlanck #TommasoZorzi #GFVIP #29ottobre #Radio105 - albasolemare : Tommaso Zorzi attacca Patrizia De Blanck: 'Non parlare alle mie spalle!' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via… - albasolemare : Tommaso Zorzi attacca Patrizia De Blanck: 'Non parlare alle mie spalle!' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via… -