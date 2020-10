Federalberghi: in ginocchio, ma no a feste Halloween in hotel (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Con riferimento alle notizie recentemente apparse sugli organi di informazione che hanno dato risalto ad alcune iniziative poste in essere da qualche hotel della capitale che ha promosso cene-spettacolo o feste nei propri locali in occasione della festa di Hallowen”, Federalberghi Roma in una nota dichiara “la propria contrarieta’ ad ogni iniziativa tendente ad eludere le recenti disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’attuale emergenza pandemica e che vietano lo svolgimento di feste private nonche’ gli assembramenti di qualunque genere”. “È il momento della responsabilita’- afferma il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli- ed anche se il settore turismo in questo momento e’ letteralmente in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Con riferimento alle notizie recentemente apparse sugli organi di informazione che hanno dato risalto ad alcune iniziative poste in essere da qualchedella capitale che ha promosso cene-spettacolo onei propri locali in occasione della festa di Hallowen”,Roma in una nota dichiara “la propria contrarieta’ ad ogni iniziativa tendente ad eludere le recenti disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’attuale emergenza pandemica e che vietano lo svolgimento diprivate nonche’ gli assembramenti di qualunque genere”. “È il momento della responsabilita’- afferma il presidente diRoma Giuseppe Roscioli- ed anche se il settore turismo in questo momento e’ letteralmente in ...

“È il momento della responsabilita’- afferma il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli- ed anche se il settore turismo in questo momento e’ letteralmente in ginocchio pare doveroso ...

"È il momento della responsabilita'- afferma il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli- ed anche se il settore turismo in questo momento e' letteralmente in ginocchio pare doveroso ...