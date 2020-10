Eriksen: 'Perché gioco poco nell'Inter? Chiedete a Conte' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Christian Eriksen non è ancora riuscito a prendersi l'Inter e da qualche tempo inizia a mostrare segni di insofferenza. E' bastata una domanda ricevuta da un tifoso durante una "Q&A" organizzata dalla ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Christiannon è ancora riuscito a prendersi l'e da qualche tempo inizia a mostrare segni di insofferenza. E' bastata una domanda ricevuta da un tifoso durante una "Q&A" organizzata dalla ...

