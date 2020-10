Elisabetta Gregoraci, accuse pesanti dall’ex fidanzato Mino Magli: “Dopo aver fatto l’amore…” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il cuore di Elisabetta Gregoraci non trova pace. Dall’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5 emergono nuovi sospetti all’indirizzo della showgirl calabrese, che da quando ha deciso di prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini non se n’è fatta mancare una, incluso il presunto flirt con il pilota automobilistico Stefano Coletti. A parlare oggi è stato l’ex fidanzato Mino Magli, il quale racconta di aver avuto una relazione con la Gregoraci tra il 2001 e il 2007, quando cioè già era impegnata sentimentalmente con Flavio Briatore, con cui sarebbe poi convolata a nozze nel 2008. Le accuse di Mino Magli diretta a Elisabetta ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il cuore dinon trova pace. Dall’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5 emergono nuovi sospetti all’indirizzo della showgirl calabrese, che da quando ha deciso di prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini non se n’è fatta mancare una, incluso il presunto flirt con il pilota automobilistico Stefano Coletti. A parlare oggi è stato l’ex, il quale racconta diavuto una relazione con latra il 2001 e il 2007, quando cioè già era impegnata sentimentalmente con Flavio Briatore, con cui sarebbe poi convolata a nozze nel 2008. Ledidiretta a...

sevenseasofrhye : RT @eliscrivecose: Se davvero i sondaggi hanno ragione e quella a cui state facendo rischiare l’eliminazione per salvare ELISABETTA GREGORA… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #MatildeBrandi: “#AntonellaElia segue un copione, #StefaniaOrlando si è avvicinata a #TommasoZorzi perc… - yellowxheartss : RT @Luna83659232: Il sogno degli italiani per venerdì: Elisabetta Gregoraci eliminata. La Contessa squalificata. #GFVIP - andivemetyou : RT @elinwonderIand: Contessa: “Con quella CRETINA di Maria Teresa con la figlia, che fanno ste stronzate. Mi fanno girare le palle” Elisab… - MarinapoliG : @GrandeFratello ascoltami: Domani eliminazione Elisabetta (scontato) Entra in futuro Selvaggia Si accozza a Pier… -