Cristina Parodi e la lotta alla tossicodipendenza: “Insieme facciamo la differenza” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cristina Parodi, attraverso un post su Instagram, mostra il proprio supporto alla comunità di San Patrignano. “Insieme facciamo la differenza”: l’appello della conduttrice contro la tossicodipendenza Visualizza questo post su Instagram Conosco bene San Patrignano e il valore di questa comunità . Per anni ho presentato l’asta per raccogliere fondi ma quest’anno l’evento … L'articolo Cristina Parodi e la lotta alla tossicodipendenza: “Insieme facciamo la differenza” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020), attraverso un post su Instagram, mostra il proprio supportocomunità di San Patrignano. “Insiemela differenza”: l’appello della conduttrice contro laVisualizza questo post su Instagram Conosco bene San Patrignano e il valore di questa comunità . Per anni ho presentato l’asta per raccogliere fondi ma quest’anno l’evento … L'articoloe la: “Insiemela differenza” proviene da YesLife.it.

brumottistar : RT @Cucina_Italiana: A sostegno dell’iniziativa tanti ambasciatori, da Cristina Parodi, a Cristiana Capotondi, da Vittorio Brumotti allo ch… - Cucina_Italiana : A sostegno dell’iniziativa tanti ambasciatori, da Cristina Parodi, a Cristiana Capotondi, da Vittorio Brumotti allo… - chaomanu_ : Voglio intervista a Cristina Parodi per far schizzare il Bollometro alle stelle #LAssedio - horny_for_celeb : RT @dea_channel: una devastante Cristina Parodi??ospite di lusso a Sottovoce di Gigi Marzullo ?????????? - Andrea40716476 : Come grande fan di papi Silvio che adesso si occupa di noi in Europa, non potendo farlo lui il Presidente Onorario… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Parodi Cristina Parodi e la lotta alla tossicodipendenza: “Insieme facciamo la differenza” Yeslife Benedetta Parodi racconta il terribile dramma: ‘Abbiamo avuto un incidente’

Simpatica, professionale e elegante: Benedetta Parodi è una delle conduttrici di Real Time più amate. Con la sua semplicità riesce a rendere i programmi ancora più divertenti e interessanti. La ...

Qui poco più che ventenni, oggi le sorelle più amate delle tv: le avete riconosciute?

Le due sorelle sono molto unite, così come testimonia anche il fratello: Roberto Parodi. Sapevate che Cristina e Benedetta hanno anche un fratello? Si chiama Roberto ed è anche lui un giornalista. I ...

Simpatica, professionale e elegante: Benedetta Parodi è una delle conduttrici di Real Time più amate. Con la sua semplicità riesce a rendere i programmi ancora più divertenti e interessanti. La ...Le due sorelle sono molto unite, così come testimonia anche il fratello: Roberto Parodi. Sapevate che Cristina e Benedetta hanno anche un fratello? Si chiama Roberto ed è anche lui un giornalista. I ...