Covid, Zangrillo: «Italia sta reagendo in modo positivo. Dobbiamo essere tranquilli»

«Il messaggio è che Dobbiamo essere tranquilli, l'Italia sta reagendo in modo positivo». Così il professor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, intervenendo al programma 'Stasera Italia' in onda su Rete Quattro. «Il 28 marzo io e il mio fratello professionale, il professor Beretta, una sera disperati ci siano lasciati andare a dire 'ci sarà un ventilatore per noi'. Dopo 40 giorni, non c'erano più pazienti gravi da ricoverare. Perché ora ci troviamo in affanno?», ha raccontato il medico di fiducia di Silvio Berlusconi.

