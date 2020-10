Covid a Napoli, l'appello di seimila commercianti: ?«Lockdown subito, così salviamo il Natale» (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Il lockdown è evidentemente necessario almeno per la città di Napoli. E allora che venga decretato subito, con urgenza», seimila commercianti di Napoli e provincia hanno... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Il lockdown è evidentemente necessario almeno per la città di. E allora che venga decretato, con urgenza»,die provincia hanno...

GDF : #GDF #Napoli, emergenza #COVID-19: #sequestrati oltre 130mila #dispositivisanitari non a norma. 8mila erano destina… - SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli in centinaia protestano contro le restrizioni #napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #bollettino29ottobre Coronavirus, il bollettino della Campania: +3.103… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania contagi record: sono 3.103. E’ il dato più alto di sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, l'ospedale Cardarelli in ginocchio: ambulanze in fila davanti al pronto... Il Mattino Covid, in Campania contagi record: sono 3.103. E’ il più alto di sempre

Ci sono 3.103 casi di Covid-19 in Campania. È il numero più alto di sempre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l’Unità di crisi della Campania, precisando che ...

Rifiuta la pizza perché il commesso “è nero, ha il Covid”, il titolare la caccia

"Ah, ma è nero". Quando ha sentito pronunciare queste parole, Giuseppe Granata, titolare della pizzeria Félla di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, credeva ingenuamente che la cliente si ...

Ci sono 3.103 casi di Covid-19 in Campania. È il numero più alto di sempre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l’Unità di crisi della Campania, precisando che ..."Ah, ma è nero". Quando ha sentito pronunciare queste parole, Giuseppe Granata, titolare della pizzeria Félla di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, credeva ingenuamente che la cliente si ...