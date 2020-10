Coronavirus, ultime notizie – L’allarme dei cardiologi: «Rischiamo più decessi con i reparti chiusi per Covid». In Iran record di contagi in 24 ore: +8.293 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 205 decessi in 24 ore. Salgono ancora i nuovi contagi che sfiorano 25 mila, con 24 mila tamponi in più – Il bollettino della Protezione civile – Il bollettino della Protezione Civile 28 ottobreCoronavirus in Lombardia, 7.558 nuovi contagi con più di 40 mila tamponi. Crescono le terapie intensive – Il bollettino della Regione Lombardia 28 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ultimi bollettini:, 205in 24 ore. Salgono ancora i nuoviche sfiorano 25 mila, con 24 mila tamponi in più – Il bollettino della Protezione civile – Il bollettino della Protezione Civile 28 ottobrein Lombardia, 7.558 nuovicon più di 40 mila tamponi. Crescono le terapie intensive – Il bollettino della Regione Lombardia 28 ottobrePer saperne di più:-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie. Usa, 79mila nuovi casi e mille morti. La Cina traccia l’import del cibo congelato. Germania record: oltre 20mila contagi in 24 ore Il Sole 24 ORE Covid-19, da sabato in vigore nuove misure per l’Alto Adige

La situazione epidemiologica legata al Covid-19, in Alto Adige, è peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni. Incrociando i dati dell'Azienda sanitaria con il monitoraggio sperimentale delle acque ...

