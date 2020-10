Coronavirus, il nuovo monitoraggio Gimbe: “L’epidemia è fuori controllo. Senza immediate chiusure locali, servirà un mese di lockdown nazionale” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma nella settimana 21-27 ottobre, rispetto alla precedente, l’incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (130.329 vs 68.982), in parte per l’aumento dei casi testati (722.570 vs 630.929), ma soprattutto per il netto incremento del rapporto positivi/casi testati (18% vs 10,9%) (figura 1). Crescono di oltre 112.000 i casi attualmente positivi (255.090 vs 142.739) e, sul fronte degli ospedali, si rileva un costante aumento dei pazienti ricoverati con sintomi (13.955 vs 8.454) e in terapia intensiva (1.411 vs 870). Più che raddoppiati i decessi (995 vs 459). “I dati dell’ultima settimana – afferma il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta (nella foto)– documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilindipendente della Fondazioneconferma nella settimana 21-27 ottobre, rispetto alla precedente, l’incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (130.329 vs 68.982), in parte per l’aumento dei casi testati (722.570 vs 630.929), ma soprattutto per il netto incremento del rapporto positivi/casi testati (18% vs 10,9%) (figura 1). Crescono di oltre 112.000 i casi attualmente positivi (255.090 vs 142.739) e, sul fronte degli ospedali, si rileva un costante aumento dei pazienti ricoverati con sintomi (13.955 vs 8.454) e in terapia intensiva (1.411 vs 870). Più che raddoppiati i decessi (995 vs 459). “I dati dell’ultima settimana – afferma il presidente della FondazioneNino Cartabellotta (nella foto)– documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del ...

