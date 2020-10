"Come in Francia". Retroscena sul piano B di Conte: lockdown assicurato, c'è già la data di quando ci richiudono in casa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tutto pronto per un nuovo lockdown. Questa volta però più morbido. Nel giorno del nuovo record di contagi (24.991, 2.997 in più di martedì) e di 205 morti a causa del Covid, Giuseppe Conte è pronto a una nuova stretta che, stando al Messaggero, dovrebbe scattare da lunedì 9 novembre e durare fino a metà dicembre. Una decisione che è lontana dall'essere un blocco totale del Paese, ma che prenderebbe ad esempio la Francia di Emmanuel Macron. Insomma aziende, fabbriche e uffici aperti, ma tutti a casa, negozi chiusi (tranne gli alimentaristi), si esce solo per andare a lavoro o per portare i bambini ai nidi o alle elementari, per fare la spesa e per ragioni mediche. Non solo perché il quotidiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tutto pronto per un nuovo. Questa volta però più morbido. Nel giorno del nuovo record di contagi (24.991, 2.997 in più di martedì) e di 205 morti a causa del Covid, Giuseppe; pronto a una nuova stretta che, stando al Messaggero, dovrebbe scattare da lunedì 9 novembre e durare fino a metà dicembre. Una decisione che; lontana dall'essere un blocco totale del Paese, ma che prenderebbe ad esempio ladi Emmanuel Macron. Insomma aziende, fabbriche e uffici aperti, ma tutti a, negozi chiusi (tranne gli alimentaristi), si esce solo per andare a lavoro o per portare i bambini ai nidi o alle elementari, per fare la spesa e per ragioni mediche. Non solo perché il quotidiano ...

Fontana3Lorenzo : Quanto accade in Francia, non può e non deve lasciarci indifferenti. I cristiani che partecipano alle funzioni reli… - Agenzia_Ansa : Macron: 'Travolti dal virus', la Francia torna in lockdown ma scuole, fabbriche e uffici restano aperti. Oltre 36.… - giovannivernia : Francia, Olanda, Germania, UK, Usa, tutti come noi a tappare i buchi della seconda ondata invece che prevenirli: qu… - mmanighe : @mante È stata la stessa strategia (follia o bugia, decidi tu) di Macron. Si è aspettato due settimane, non è succe… - dojo_shiatsu : RT @giovannivernia: Francia, Olanda, Germania, UK, Usa, tutti come noi a tappare i buchi della seconda ondata invece che prevenirli: quello… -