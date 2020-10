Colin Firth | british gentleman in “Un Marito di Troppo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Uma Thurman ein “Undi Troppo“Una commedia romantica ambientata nell’ormai classica New York, dove un continuo incrociarsi di imprevedibili eventi ti conduce al destinato lieto fine con protagonisti: Uma Thurman,, e Jeffrey Dean Morgan insieme per una commedia romantica sul grande schermo diretta da Griffin Dunne che non manca di sorprese, come, la bellissima Uma, dopo i successi planetari dei suoi cult come “Pulp Fiction” e “Kill Bill” diretti dal maestro Tarantino, è affiancata da un perfettodall’inconfondibile stilecomein “UnDi Troppo“. Undi Troppo: la trama La ...