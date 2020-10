Chiudono Gardaland, Magicland e Mirabilandia. Parte la protesta dei parchi divertimento (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chiude Gardaland. Chiudono Magicland e Mirabilandia. E scoppia la protesta dei parchi divertimento. La chiusura porta conseguenze pesanti, il comparto conta 60mila posti di lavoro tra occupati fissi, stagionali e indotto. Sono stati investiti milioni di euro per mettere in sicurezza i parchi, nel rispetto delle regole. Nessun focolaio in quattro mesi di attività. Ma niente da fare, con il Dpcm si abbassano le saracinesche. Gardaland, Sea life e hotel: porte chiuse Gardaland chiude anticipatamente la stagione con riferimento al parco, a Sea life aquarium e agli hotel. Deve quindi rinunciare agli ultimi due weekend di Magic Halloween e all’evento Magic Winter. Una rinuncia dettata dal fatto che non ci ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chiude. E scoppia ladei. La chiusura porta conseguenze pesanti, il comparto conta 60mila posti di lavoro tra occupati fissi, stagionali e indotto. Sono stati investiti milioni di euro per mettere in sicurezza i, nel rispetto delle regole. Nessun focolaio in quattro mesi di attività. Ma niente da fare, con il Dpcm si abbassano le saracinesche., Sea life e hotel: porte chiusechiude anticipatamente la stagione con riferimento al parco, a Sea life aquarium e agli hotel. Deve quindi rinunciare agli ultimi due weekend di Magic Halloween e all’evento Magic Winter. Una rinuncia dettata dal fatto che non ci ...

