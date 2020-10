Catania, usura:con tassi 120% a ristoratore in crisi: arrestato da Gdf (Di giovedì 29 ottobre 2020) commenta Ha prestato complessivamente 3.500 euro con un tasso di oltre il 120% a un imprenditore del settore della ristorazione in crisi economica, anche per il calo degli incassi legati all'emergenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) commenta Ha prestato complessivamente 3.500 euro con un tasso di oltre ila un imprenditore del settore della ristorazione ineconomica, anche per il calo degli incassi legati all'emergenza ...

Catania, usura con tassi 120% a ristoratore in crisi: arrestato da Gdf TGCOM Sicilia, prestiti a tassi usurari a commercianti in crisi, arrestato strozzino

Sono state le indagini del Nuceo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza di Catania a far emergere il ruolo di uno strozzino catanese arrestato per usura, aggravata dal metodo ...

Usura: tassi 120% a ristoratore in crisi, arrestato da Gdf

E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 33enne, Giuseppe Luigi Celi, che è stato arrestato da militari della guardia di finanza per usura, reato aggravato dal metodo mafioso e perché ...

