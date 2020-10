Bari: accoltellata in corso Vittorio Emanuele La donna non è in gravi condizioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’uomo fermato dalla polizia non ha saputo spiegare i motivi del gesto. Ha problemi psichici. Nel pomeriggio ha attraversato la strada, corso Vittorio Emanuele a Bari. Ha aggredito una donna accoltellandola. La ferita non è in gravi condizioni. L'articolo Bari: accoltellata in corso Vittorio Emanuele <small class="subtitle">La donna non è in gravi condizioni</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’uomo fermato dalla polizia non ha saputo spiegare i motivi del gesto. Ha problemi psichici. Nel pomeriggio ha attraversato la strada,. Ha aggredito unaaccoltellandola. La ferita non è in. L'articoloin Lanon è in proviene da Noi Notizie..

