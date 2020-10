Azzolina e M5S attaccano Emiliano | Le scuole chiuse? Tutta colpa della sanità in Puglia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L'M5S si schiera con la ministra dell'Istruzione, Lucianella battaglia contro il governatoreMicheleche ha chuso lenella sua regione. Per lasono 417 gli studenti risultati positivi al Covid, motivo per cui non ha senso chiudere le: "Le riapra subito - gli intima la ministra - il problema non sono gli istituti, ma la; regionale", che è proprio di competenzaRegione governata da. "I ragazzi escono e finiranno per contagiarsi di più", sostiene la. Intanto, il deputato grillino Giuseppe Brescia, insieme all'ex candidata a governatore del M5S Antonella Laricchia, danno manforte ...