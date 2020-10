Ancora una vittima in Campania per Covid, Gerardo muore 24 ore dopo la madre: lascia moglie e figli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Campania. Ancora una tragedia che sconvolge l’intera regione e in particolare la provincia di Salerno. Gerardo Memoli, 48 anni è deceduto a causa del Coronavirus 24 ore dopo la morte di sua madre, Lucia, 86 anni. Ancora una vittima per Covid L’uomo era ricoverato all’ospedale “Giovanni da Procida” di Salerno proprio a causa di complicazioni legate … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020)una tragedia che sconvolge l’intera regione e in particolare la provincia di Salerno.Memoli, 48 anni è deceduto a causa del Coronavirus 24 orela morte di sua, Lucia, 86 anni.unaperL’uomo era ricoverato all’ospedale “Giovanni da Procida” di Salerno proprio a causa di complicazioni legate … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Il Covid ha portato il calcio in una profonda crisi, solo lavorando tutti insieme possiamo superarla". Lo ha detto Ivan Gazidis, ad del Milan, intervenuto a SportLab, l'evento virtuale dedicato al fu ...

L'attentato di Nizza e il confine tra blasfemia e libertà religiosa

Un uomo armato con un coltello ha decapitato una donna e ucciso un pensionato di 70 anni, una donna e ferito molte altre persone. È avvenuto nella cattedrale Notre-Dame di Nizza. Erano le 9 di questa ...

