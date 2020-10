'Abbiamo un grave problema di affollamento degli ospedali' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri snocciola i numeri: 'Il 6% dei contagiati purtroppo non c'è più, ma il 47% è guarito' Leggi su today (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri snocciola i numeri: 'Il 6% dei contagiati purtroppo non c'&e; pi&u;, ma il 47% &e; guarito'

"Abbiamo un grave problema di affollamento degli ospedali"

"Non abbiamo problemi reali di affollamento della terapie intensive, ma abbiamo un grave problema di affollamento degli ospedali". "Il 21 marzo c'erano 6.557 contagiati, quel giorno morirono 793 ...

