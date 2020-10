Torre del Greco, si abbassa la mascherina e aggredisce gli agenti durante i controlli: arrestato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’uomo ha aggredito i poliziotti durante alcuni controlli anti-Covid all’esterno di un bar a Torre del Greco, dove erano assembrate numerose persone. Dopo essersi abbassato la mascherina, ha iniziato a insultare e a colpire gli agenti della Polizia di Stato che, con il supporto della polizia municipale, avevano proceduto al controllo di numerose persone assembrate all’esterno di un bar. E’ accaduto in piazza Santacroce a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove P.E., un 49enne è stato bloccato, con difficoltà, dai militari dopo le sue proteste. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’uomo ha aggredito i poliziottialcunianti-Covid all’esterno di un bar adel, dove erano assembrate numerose persone. Dopo essersito la, ha iniziato a insultare e a colpire glidella Polizia di Stato che, con il supporto della polizia municipale, avevano proceduto al controllo di numerose persone assembrate all’esterno di un bar. E’ accaduto in piazza Santacroce adel, in provincia di Napoli, dove P.E., un 49enne è stato bloccato, con difficoltà, dai militari dopo le sue proteste. L’uomo, con precedenti di polizia, è statoper resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

