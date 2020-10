Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”. L’influencer ha parlato un po’ con il suo amico dicendogli di sentirsi molto solo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si stanno riavvicinando dopo la brutta lite che li ha visti per crisi per giorni. Hanno chiarito i … L'articolo Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020)con: “Non ho nessuno”. L’influencer ha parlato un po’ con il suo amico dicendogli di sentirsi molto solo fuori dalla casa del Grande Fratello Vipsi stanno riavvicinando dopo la brutta lite che li ha visti per crisi per giorni. Hanno chiarito i … L'articolocon: “Non ho nessuno” proviene da YesLife.it.

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - keira25672373 : RT @fallitoconlaK: Tommaso Zorzi: 40% di preferenze su 15 concorrenti e 2% di spazio in puntata Elisabetta Gregoraci: 2% di preferenze su… - johnshooteer : RT @ailuig96: Amami come Tommaso Zorzi ama Stefania Orlando #gfvip - stefyorlandobot : RT @ailuig96: Amami come Tommaso Zorzi ama Stefania Orlando #gfvip -